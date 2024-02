Switch : le beau bilan des fêtes de noël, et un total proche des 140 millions de consoles dans le monde Switch : le beau bilan des fêtes de noël, et un total proche des 140 millions de consoles dans le monde

L'heure est venue pour Nintendo de faire son bilan fiscal et oui, la Switch continue d'être en recul mais si peu au regard de son désormais grand âge avec pour le trimestre de noël une baisse de seulement 16 % (13 % sur les jeux) prouvant que si le constructeur le souhaitait, l'entreprise pourrait se maintenir sans problème dans le vert pour les prochaines fêtes sans même l'apport d'une nouvelle génération. On verra bien la stratégie en temps voulu.



Car les résultats sont là. Porté par quelques jolies cartouches commerciales, Nintendo se permet en pré-retraite de la Switch d'afficher pour les 9 premiers mois de l'année fiscale en cours (avril à décembre 2023) un CA en hausse de 7 % et surtout des bénéfices nets boostés de 18 % (l'équivalent de 2,5 milliards de dollars placés dans la trésorerie, ça met du beurre dans les épinards du « petit artisan »).



Dans les grandes lignes :



- 6,9 millions de Switch vendues de octobre à décembre 2023

- 139,36 millions de Switch au total

- 33,34 millions de Switch ont été distribuées au Japon (record absolu, devant la DS)



La route est encore longue mais chaque trimestre fait grandement progresser la Switch vers le record mondial, s'approchant pas à pas de la Nintendo DS (154 millions) et la PlayStation 2 (158 millions).



Bonus :



- Hausse de 93 % du secteur mobile et annexes/dérivés (merci le film Super Mario Bros.).

- Hausse des utilisateurs actifs en 2023 (122 millions).

- La part du dématérialisé chez Nintendo est maintenant de 48 % (46 % en 2022).