Jez Corden : vers une stratégie multi-supports pour Xbox, dont Starfield sur PlayStation 5 Jez Corden : vers une stratégie multi-supports pour Xbox, dont Starfield sur PlayStation 5

Alors que votre serviteur allait terminer sa semaine sur une trop longue session de PalWorld, plusieurs notifs dignes de l'annonce de Half-Life 3 ont conduit à retourner au clavier. Jez Corden, source généralement sûre de Windows Central (dont tous les propos ont ensuite été confirmés par le tout aussi renseigné Nate The Hate), a pris la parole pour évoquer la grande rumeur du moment sur la potentielle et du coup probable stratégie multi-supports renforcée de Microsoft, permettant d'apprendre que :



- Les choses vont effectivement dans ce sens et quoi qu'il arrive, davantage de jeux atterriront sur PlayStation et/ou Switch.

- Certaines de ses sources évoquent en effet « plusieurs jeux », d'autres « tous », tout simplement.

- Ceci ayant pour but de trouver davantage de rentabilité chez Xbox en utilisant un circuit simple (mais toujours surprenant) d'exploiter l'audience concurrente pour ensuite réutiliser l'argent dans la R&D, le software et bien entendu sa stratégie Game Pass & co.



- Hi-Fi Rush devrait à ce propos arriver sur PS5/Switch d'ici la fin du mois prochain.

- Suivra Sea of Thieves logiquement sur les mêmes supports bien qu'on gardera un doute pour la Switch, sauf si les plans sont d'attendre la prochaine gen de Nintendo.

- Enfin, et c'est peut-être la plus grosse information de Corden : Starfield est également au programme pour une version PlayStation 5, mais il faudra au moins attendre la sortie préalable de la première extension (quelque part cette année).