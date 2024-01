Swen Vincke (Larian Studios) ''répond'' à Ubisoft sur un éventuel monopole des services à abonnement Swen Vincke (Larian Studios) ''répond'' à Ubisoft sur un éventuel monopole des services à abonnement

Rebondissant probablement aux récentes déclarations d'Ubisoft sous-entendant la volonté d'un monde fait uniquement de services à abonnement, Swen Vincke (boss de Larian Studios) n'a pas pu s'empêcher de donner son avis sur le sujet en argumentant encore sur les risques trop élevés de cette voie si elle prend le monopole.



On vous laisse avec ses sages paroles :



« Quel que soit l'avenir du marché, le contenu sera toujours roi. Mais il sera beaucoup plus difficile d'obtenir un contenu de qualité si l'abonnement devient le modèle dominant et surtout si un groupe restreint de personnes décident de ce qui sera mis sur le marché ou non. La meilleure voie à suivre reste celle qui va directement du développeur aux joueurs.



Il est presque impossible d'obtenir qu'un conseil d'administration approuve un projet alimenté par l'idéalisme, et l'idéalisme a besoin d'espace pour exister, qu'importe si cela peut conduire au désastre. Les modèles d'abonnement finiront toujours par être des exercices d'analyse coûts/avantages destinés à maximiser les profits.



Il n'y a rien de mal à l'existence de services à abonnement mais cela ne peut devenir un monopole. Nous dépendons déjà tous d'un groupe sélectionné de plates-formes de distribution numérique et la visibilité est brutale. Si toutes passent à l'abonnement, cela deviendra dramatique.



Dans un tel monde, par définition, les services à abonnement détermineront les jeux qui y seront créés. Et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas de ça. »





Swen Vincke rappelle en outre ne pas souhaiter que Baldur's Gate III se retrouve dans une offre de ce type (Game Pass, PS Plus, EGS…) et on ne pourra leur donner tort : le concerné est le plus gros succès Steam pour un jeu Premium sur Steam, a très bien démarré sur Xbox malgré le retard, et continuait de s'afficher dans le top 10 des ventes PS Store 3 mois après sa sortie.