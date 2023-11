Stellar Blade : le studio Shift Up devient le ''premier second-party coréen de PlayStation''

D'abord annoncé comme un simple jeu indépendant, néanmoins très ambitieux,devenua attiré les faveurs de Sony qui a décidé de lâcher un billet pour en faire une exclusivité PlayStation 5 (et PC).Ce que l'on retiendra de la dernière apparition en date du jeu (donc septembre 2022), c'est la promesse d'une accélération de la communication et surtout un lancement courant 2023. Nous sommes en novembre, on n'a rien vu de plus et même le plus grand des utopistes a capté que c'était foutu pour cette année, mais le développeur Shift Up a tout de même tenu à dresser un communiqué pour faire savoir son rapprochement avec PlayStation pour aujourd'hui incarner « le premier studio coréen second-party de Sony ». Cela signifiera qu'il ne faudra pas attendre le jeu en dehors d'un support PlayStation (et PC) et que Sony se chargera de l'édition comme la distribution console au niveau mondial, même en Corée.Voilà… Des nouvelles aux Game Awards peut-être ?...