Activision x Xbox : le CMA donne son accord

Et voilà, comme le stipulaient les rumeurs, c'est bien aujourd'hui et donc 5 jours avant la date limite que le feuilleton prend fin. Le CMA vient en effet d'annoncer officiellement son accord pour le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft suite à la concession permettant à Ubisoft d'exploiter également de son côté les droits des jeux ABK sur son propre service de Cloud Gaming en dehors de l'espace européen.



Le communiqué de Microsoft devrait tomber dans la journée, et l'on rappellera en attendant que sauf surprise, le déploiement attendu des jeux Activision sur le Game Pass attendra 2024, et devrait se faire par vagues.