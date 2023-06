FTC : Phil Spencer a décidé de l'exclu de ''tous'' les jeux Bethesda depuis presque 2 ans FTC : Phil Spencer a décidé de l'exclu de ''tous'' les jeux Bethesda depuis presque 2 ans

Dans la famille des langues de bois, l'affaire devant la FTC a de nouveau permis de remarquer que plusieurs pontes de la marque Xbox n'avaient rien à envier aux concurrents en la matière, et alors que Phil Spencer parlait sagement d'exclusivités « au cas par cas » à une époque par rapport à Bethesda, jusqu'à récemment avec The Elder Scrolls VI où il fait mine d'indiquer que rien n'est encore décidé, il s'avère qu'il en est tout autre en interne.



La FTC a en effet fait remonter des conversations entre Tim Stuart et Matt Booty, indiquant que Phil Spencer a décidé depuis bientôt 2 ans (fin 2021) que l'intégralité des jeux Zenimax/Bethesda seront désormais des exclusivités PC/Xbox. Point. « Pas seulement une licence mais tous les jeux à venir. »



Indiana Jones l'a d'ailleurs récemment prouvé, et PlayStation se contentera de petites miettes, genre Quake 2 Remastered qui ne devrait plus tarder à être officialisé.