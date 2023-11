UK : sur les 6 derniers mois, la PS5 a fait mieux que la Switch et la Xbox Series réunies UK : sur les 6 derniers mois, la PS5 a fait mieux que la Switch et la Xbox Series réunies

L'institut Gfk nous fait un petit point de la situation UK en établissant selon toutes ses données que la domination de la Switch est bien terminée (en même temps, vu son grand âge) et que sur le bilan des 12 derniers mois, la PlayStation 5 est clairement leader avec 43 % des ventes hardware pour sa pomme.



Elle est suivie par la Switch (31%) et la Xbox Series (26%) mais la situation semble évoluer pour ces deux dernières. Sur les 6 derniers mois, même topo finalement, mais la progression de la PlayStation 5 se fait de plus en plus importante, pendant que les courbes Switch et Xbox Series se rapprochent.



Noël pourrait être déterminant, et si la période est généralement dédiée à la Switch, les grosses promotions du Black Friday pour la Xbox Series pourrait lui permettre de reprendre un peu la main.



Ventes UK hardware de mai à octobre 2023 :



- PlayStation 5 : environ 51 %

- Nintendo Switch : environ 25 %

- Xbox Series : environ 23 %