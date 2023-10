Cyberpunk 2077 continue sur sa lancée et fait actuellement mieux que The Witcher 3 [UP] Cyberpunk 2077 continue sur sa lancée et fait actuellement mieux que The Witcher 3 [UP]

Le miraculé Cyberpunk 2077 continue sa rédemption auprès d'un large public d'intéressés : avec 5 millions d'unités vendues en l'espace d'un an, le bébé de CD Projekt Red dépasse aujourd'hui les 25 millions en bientôt 3 ans, une performance finalement supérieure à The Witcher 3 qui aura mis 4 ans à attendre ce chiffre (pour aujourd'hui dépasser les 50 millions).



Le succès de Phantom Liberty n'est pas en reste : 3 millions de ventes en une seule semaine (68 % sur PC, 20 % sur PlayStation 5, 13 % sur Xbox Series).





UPDATE



Grosse annonce : Anonymous Content (Mr Robot, True Detective, The Revenant) travaille sur une adaptation Live sans savoir s'il s'agira d'un film ou une série TV. L'histoire sera inédite mais se déroulera dans le même univers que le jeu.