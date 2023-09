Tourné vers l'avenir, la team Fujibayashi n'a pas de DLC à l'esprit pour Zelda : Tears of the Kingdom Tourné vers l'avenir, la team Fujibayashi n'a pas de DLC à l'esprit pour Zelda : Tears of the Kingdom

L'interrogation était légitime après le coup du Season Pass de Breath of the Wild (au contenu vraiment moyen) mais « cette fois-ci » selon les mots mêmes de Eiji Aonuma, il n'y a aucun DLC à attendre pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour la bonne et simple raison que l'équipe estime avoir aujourd'hui fait le tour des idées pour ce monde mis en place depuis 2017.



Une page se tourne, sauf si une nouvelle idée émerge pour nous faire revenir dans le même monde (et on espère que non…), et dans tous les cas, la team Fujibayashi déclare être consciente que les attentes envers le prochain épisode de la franchise sont plus élevées que jamais, et compte bien surmonter ce défi.



Rendez-vous dans 5 ou 6 ans sur Next Gen ?