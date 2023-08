Le Game Pass arrive jeudi sur GeForce Now

Promis en juin, le partenariat entre Microsoft et Nvidia, l'une des conséquences inattendues de l'affaire Activision x Xbox, va réellement débuter ce jeudi 24 août comme viennent de l'annoncer les deux représentants.C'est à cette date que débarquera sur GeForce Now les jeux du Microsoft Store mais également le service Game Pass PC, une aubaine aussi bien pour Microsoft (qui augmentera son audience) que pour Nvidia qui ajoutera quelques cordes à son arc, dont un jour ou l'autre les jeuxsi la signature finale tombe en temps voulu (donc d'ici le 18 octobre, normalement).Note :On nous signale tous les jeux MS Store & Game Pass ne seront pas disponibles Day One, Nvidia se chargeant de déployer le catalogue petit à petit pour éviter les couacs techniques.