Red Dead Redemption : bon bah ce sera juste un remaster (sur PS4 et Switch)

Tout ça pour ça ! On espérait un remake même simplement graphique, mais le retour dese fera uniquement sous la forme d'un bête remaster, terme qui ne vaudra que pour la PlayStation 4 tandis que la Switch devrait tourner dans le portage, avec dans les deux cas l'extensionDu coup, ça sortira très vite (17 août, 49,99€) avec même version boîte (13 octobre) et pour ceux qui demandent, pas besoin de version Xbox One vu la rétrocompatibilité Xbox 360 et le fait que la One X a déjà eu une upgrade qui avait fait parler d'elle.