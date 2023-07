[Rumeur] Le budget total de Grand Theft Auto VI avoisinerait les 2 milliards de dollars [Rumeur] Le budget total de Grand Theft Auto VI avoisinerait les 2 milliards de dollars

Selon les sources de GameRiot, dont les propos ont été retweet par Daniel « Zhugex » Ahmad, le budget alloué pour le futur rouleau-compresseur Grand Theft Auto VI avoisinerait les 2 milliards de dollars, une somme complètement folle et évidemment record dans l'industrie, en prenant néanmoins en compte que cela inclus aussi bien le développement (en cours depuis 2014) que les prévisions faites sur le marketing on imagine titanesque, et le suivi post-launch.



Après bon, qui doute du fait que Rockstar sortira sans problème rentable ?