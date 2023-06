Switch ''2'' : B.Kotick évoque une puissance de type PS4/One, et ne veut cette fois pas louper le coche Switch ''2'' : B.Kotick évoque une puissance de type PS4/One, et ne veut cette fois pas louper le coche

Même si Activision n'est pas vraiment le tiers le plus actif chez Nintendo, les mecs sont forcément de ceux qui disposent d'informations, et Bobby Kotick l'a publiquement fait savoir et visiblement sans demander l'avis de Shuntaro Furukawa : la « New Gen » de Nintendo, que l'on nommera Switch 2 pour le moment, aura une puissance proche de la Gen 8, donc la période PlayStation 4 & Xbox One, validant de nombreuses rumeurs sur le sujet signalant l'apport du DLSS pour selon les situations se rapprocher d'une One X. On a « hâte » de voir le prix.



Une puissance en tout cas motivante aux yeux de Bobby Kotick qui n'hésite pas aujourd'hui à faire son mea culpa pour le manque de soutien envers la Switch (devant la FTC), particulièrement pour l'absence de Call of Duty : « J'ai mal jugé les choses. Quand j'ai vu les prototypes de Switch, j'étais inquiet […]. Je ne pensais pas que ce serait un succès aussi énorme. […] Ça peut devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps, donc oui, c'était une mauvaise décision de ma part. »