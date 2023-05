Project Q : ''3 à 4h'' de batterie selon Henderson

Le Project Q de PlayStation a été officialisé lors du dernier PS Showcase et en attendant « plus d'informations dans un futur proche », le toujours très renseigné Tom Henderson vient nous indiquer que les plans sont un lancement pour la deuxième partie de novembre 2023… et qu'il faudra s'accrocher au niveau de la batterie.Henderson parle d'une durée de « 3 à 4h » seulement, donc inférieur à la Switch pour simple exemple, alors qu'on parle d'un matos totalement dédié au remote-play. On sait néanmoins à quel point les features de la Dual Sense peuvent être gourmandes (il suffit de jouer à), mais pas sûr que l'excuse soit pleinement acceptable pour les intéressés.