UK : Zelda TOTK est un succès (surprenant) UK : Zelda TOTK est un succès (surprenant)

Après avoir renversé Metacritic, on commence à parler ventes pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom où, comme c'est surprenant, le succès massif semble déjà être au rendez-vous. En tout cas au Royaume-Uni dans un premier temps.



- Plus gros lancement physique de l'année (54 % devant Hogwarts Legacy).

- Meilleur lancement dans l'histoire de la franchise.

- Deuxième meilleur lancement physique de l'histoire de la Switch, légèrement derrière Pokémon Ecarlate & Violet.

- En deux jours, il est déjà classé 8e meilleure vente de l'histoire de la franchise : 48h furent suffisantes pour faire mieux que le total de titres comme Skyward Sword et Wind Waker.

- En termes de revenus (rappelons qu'il est vendu 70 balles) : c'est en 48h le 4e épisode qui a le plus rapporté « au total », derrière Breath of the Wild (1er), Twilight Princess (2e) et Ocarina of Time (3e).