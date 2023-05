Redall : Microsoft voyait arriver le ''désastre'' il y a plus d'un mois (Jez Corden) Redall : Microsoft voyait arriver le ''désastre'' il y a plus d'un mois (Jez Corden)

Redfall n'a même pas 48h de carrière que les joueurs réclament des comptes devant le résultat peu mémorable d'une nouvelle licence qui aurait pu logiquement taper fort de la part des créateurs de Prey, et selon Jez Corden et ses nombreuses sources, le coupable premier est certes Arkane ou plus globalement Zenimax/Bethesda. Mais Microsoft a également ses torts, et on pourrait directement dire que la problématique est encore et toujours la même.



On peut certes enlever à Microsoft la faute du projet lui-même vu qu'il avait démarré 3/4 ans avant le rachat (et était censé sortir l'année dernière) et comme d'habitude, par principe et rien qu'en terme d'images, le représentant GAFAM n'allait pas s'amuser à annuler le chantier d'un studio à peine racheté, et n'est d'ailleurs ni intervenu à l'annonce du report, et n'a même pas souhaité en réclamer un autre alors que, vu les dires d'un contact de Jez Corden proche du dossier, on voyait arriver le « désastre » depuis un mois.



Il y aurait donc dû avoir intervention et c'est de nouveau là le tort de Microsoft selon les sources de Jez Corden, déjà évoqué plusieurs fois par le passé : vouloir laisser une bien trop grande liberté créative aux studios, en « interférant à peine », au risque comme on le remarque de mener à un échec faute de managers efficaces sur place. Et Zenimax n'est pas non plus un modèle de garantie sur le sujet après le moyen Wolfenstein Youngblood, le mauvais Wolfenstein VR, et un certain Fallout 76 (qui s'est heureusement rattrapé entre temps).



Notez que selon certaines rumeurs, Microsoft n'aurait appris que 2 semaines avant nous (donc avant l'annonce officielle) que le 60FPS serait absent au lancement sur Xbox Series. D'où le fait que l'option est bien marquée sur le packaging d'ailleurs.