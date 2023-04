[video]http://www.youtube.com/live/gPqRD1SUeAE?feature=share&t=1345[/video]Jeff mentionne le fait qu'il peut toujours y avoir une attente de performance pour les jeux malgré le fait qu'ils soient sur Game Pass, et qu'un jeu beaucoup plus important comme Halo Infinite ne parvenant finalement pas à fournir une sorte d'amortisseur en rapportant des tonnes d'argent peut nuire à des jeux comme Hi-Fi Rush.Call of Duty pourrait jouer ce rôle pour Microsoft (en supposant que l'accord avec ABK aboutisse), mais Jeff dit qu'il a toujours l'impression que la prise de décision de Microsoft en ce qui concerne la gestion des jeux est bâclée.Jeff mentionne également que la direction n'est pas satisfaite de l'état de la Xbox. Il n'entre pas dans les détails à ce sujet, mais précise que les commentaires concernant l'insatisfaction à l'égard de la Xbox visent davantage à reconnaître et à diagnostiquer les problèmes qu'elle rencontre parce qu'ils sont importants.