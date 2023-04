Après la décision du CMA, Microsoft signe un accord avec un quatrième fournisseur Cloud Après la décision du CMA, Microsoft signe un accord avec un quatrième fournisseur Cloud

Coïncidence ou pas, c'est moins de 24h après que le CMA ait débouté Microsoft sur le rachat d'Activision (relançant une procédure d'appel) que le représentant des GAFAM vient de nouveau prouver que l'argument anti-concurrentiel sur le Cloud Gaming est caduc : après Nvidia GeForce Now, Boosteroid et Ubitus, Microsoft annonce avoir signé un nouveau partenariat, cette fois avec Nware, le représentant Cloud espagnol (disponible dans toute l'Europe et en Amérique Latine, basé sur le mobile pour jouer à ses jeux Steam, Ubisoft et Epic Games).



Comme ailleurs, le deal est le même : donner aux abonnés Nware l'accès (pour 10 ans) au catalogue Microsoft Store… mais aussi aux jeux Activision Blizzard si le rachat en question était validé.



Une nouvelle manière de contrer les arguments du CMA (qui se méfie néanmoins du coup des 10 ans), alors que le prochain objectif est dans les semaines à venir : obtenir une validation du régulateur européen qui pourrait remettre la balance dans le bon sens.