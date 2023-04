Suicide Squad se sauve en 2024 Suicide Squad se sauve en 2024

Tout semblait fin prêt pour que Rocksteady nous propose enfin un jeu, tout de même 8 longues années après Batman Arkham Knight, du moins jusqu'à la première présentation de gameplay pour Suicide Squad : Kill the Justice League et la vague de déception qui a suivi.



Du coup, bien conscient qu'un flop est vite arrivé surtout en ce moment (Gotham Knights...), la Warner et le studio réclame du temps supplémentaire. Beaucoup de temps. Le lancement n'est désormais prévu que pour le 2 février 2024 (vous avez bien lu).



De quoi sauver un projet dont la structure même pose problème ?