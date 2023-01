[Rumeur] Une date pour le prochain Nintendo Direct [Rumeur] Une date pour le prochain Nintendo Direct

Des rumeurs allaient dans ce sens (en même temps, il y en a tous les 2 mois sur ce sujet) mais cette fois, un insider très fiable vérifié par les modérateurs de Reddit vient d'attester que le prochain Nintendo Direct aura lieu le 7 février, amenant avec lui une « preuve » (vue par les modos mais non diffusée publiquement).



Bon on va patienter jusque là, en notant que selon les dernières MAJ de l'eShop, cela pourrait être l'occasion de faire un point sur The Legends of Zelda : Tears of the Kingdom, et obtenir (enfin) une date de sortie pour Advance Wars 1+2.