Uncharted Thieves Collection, plus mauvais lancement PC d'un jeu PS Studios

On ne remettra pas en question l'aura de la licencemais il faut croire qu'elle ne résonne pas aussi fort chez le public PC qui reste encore à ce jour privé de la trilogie initiale (hors PS Now).Le traqueur SteamDB atteste queest de loin le plus mauvais lancement d'un titre PlayStation Studios sur la plate-forme de Valve vu le pic d'audience inférieur à toutes les précédentes sorties :1): 73.0002): 66.0003): 56.0004): 27.0005): 10.851On peut trouver plusieurs raison à cela, outre le fait que la première compilation ne soit jamais sortie sur PC, comme une concurrence plus acharnée, avec la semaine dernière les lancements conjoints deet la campagne solo depour ceux qui l'avaient précommandé.