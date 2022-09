Grand Theft Auto VI : Rockstar fait face à un énorme leak de vidéos Alpha

La semaine spéciale TGS s'est terminée et on est reparti avec de belles choses. C'est pourtant au moment où l'on pensait prendre la petite pause du dimanche que Rockstar, malgré lui, se retrouve sur le devant de la scène avec ce qui est peut-être le plus gros leak de son histoire : pas moins de 90 vidéos en fuite, toutes tirées d'une version Alpha dequi atteste d'un retour à Vice City tout en confirmant les deux personnages jouables (homme et femme, pour un duo façon Bonnie & Clyde).Prenons néanmoins en compte, outre le rendu qui ne signifie rien dans une version Alpha, que sur 90 vidéos, la plupart sont minuscules et montrent juste quelques phases de tests, hormis deux un peu plus conséquentes présentes au début de la compilation ci-dessous. Et test alpha oblige, rien ne dit qu'il s'agit pour les deux persos de modèles définitifs.Maintenant, comment nous en sommes arrivés là ? Le leaker affirme avoir récupéré une version jouable et a les moyens de diffuser l'intégralité du code source quand il le souhaite. La fuite elle proviendrait d'une violation de Slack (ou tout autre plate-forme de communication online), le genre de choses qui s'est déjà vu par le passé, aussi bien dans le cadre du JV (et l'intégralité du scénario leaké) et autres entreprises dont Uber.Avec un tel coup pour Rockstar et, l'impact pourrait être encore plus notable et créer un retour en arrière dans cette époque post-Covid (plus ou moins) : donner des arguments en or aux dirigeants pour limiter à nouveau le télétravail afin de mieux contrôler la diffusion d'informations.