Sonic Racing CrossWorlds : pour le fun, SEGA ravive la gueguerre avec Nintendo et Mario Kart

Une certaine flamme s'est ravivée au coeur des marketeux de SEGA qui pour l'arrivée proche de(25 septembre) nous refile une petite publicité pour titiller la concurrence incarnée par, tout en faisant un hommage totalement assumée à l'époque MegaDrive VS Super NES (voir deuxième vidéo). L'bon temps.Bon commercialement, on ne s'attend pas à ce que le plombier soit inquiété mais sur la critique, rendez-vous dans une dizaine de jours pour faire un premier bilan.