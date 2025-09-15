Sonic Racing CrossWorlds : pour le fun, SEGA ravive la gueguerre avec Nintendo et Mario Kart
Une certaine flamme s'est ravivée au coeur des marketeux de SEGA qui pour l'arrivée proche de Sonic Racing : CrossWorlds (25 septembre) nous refile une petite publicité pour titiller la concurrence incarnée par Mario Kart World, tout en faisant un hommage totalement assumée à l'époque MegaDrive VS Super NES (voir deuxième vidéo). L'bon temps.
Bon commercialement, on ne s'attend pas à ce que le plombier soit inquiété mais sur la critique, rendez-vous dans une dizaine de jours pour faire un premier bilan.
Mais comme le dit guiguif , c'est juste 10 divisions dessous ce jeu.
Après que l'on aime ou pas la proposition de la v1 de MKW, qui est très discutable, le travail effectué sur ce jeu est sans commune mesure avec n'importe quel jeu du genre a ce jour.
Mais ici, contrairement a des vieux jeux où la fibre nostalgique peut jouer un très gros rôle, je pense notamment a des Diddy Kong Racing, CTR ou vieux Mario Kart, bah là aucune nostalgie, ça va se faire tacler mechemment par la presse et les joueurs..
Le moteur de jeu nous ramène clairement 30 ans en arrière
C’est drôle, mais ça va pas faire vendre plus
Le jeu est à des années lumières de Mario Kart World ou Mario Kart 8 Deluxe mais même Sonic Racing All Stars Racing Transformed était aussi largement meilleur.
Couleurs ternes, résolution qui drop, gameplay qui semble automatisé sur certaines parties des circuits, on comprend rien à certains moments, si vous pensiez que Mario kart était random pour votre place c'est bien pire sur celui là et pourtant j'ai fait des top 1 et je parle même pas de la conduite qui est lourde mais en même temps on a aucune sensation de vitesse.
Le seul point positif semble le nombre de modes variés mais quand le gameplay et tout le reste va pas, c'est pas assez dommage...
J'avais bien sûr désactivé la conduite assistée pour tester.
probablement de l'IA, elle sonne tellement comme toute celle qui pullulent en ce moment sur les vidéos youtube.
Enfin YouTube, c’est une option activée par le propriétaire de la vidéo mais du coup ça saoule que ce soit cette version IA qui soit proposée d’office.
Cette fonctionnalité m’énerve au plus au point que ce soit la traduction automatique des vidéos ou même des sites comme Reddit. Il me faut parfois quelques secondes pour comprendre que je lis une traduction dégueu.
Ah ouais chapeau, vous êtes fort