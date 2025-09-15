recherche
Sonic Racing CrossWorlds : pour le fun, SEGA ravive la gueguerre avec Nintendo et Mario Kart
Une certaine flamme s'est ravivée au coeur des marketeux de SEGA qui pour l'arrivée proche de Sonic Racing : CrossWorlds (25 septembre) nous refile une petite publicité pour titiller la concurrence incarnée par Mario Kart World, tout en faisant un hommage totalement assumée à l'époque MegaDrive VS Super NES (voir deuxième vidéo). L'bon temps.

Bon commercialement, on ne s'attend pas à ce que le plombier soit inquiété mais sur la critique, rendez-vous dans une dizaine de jours pour faire un premier bilan.



publié le 15/09/2025 à 17:20 par Gamekyo
guiguif publié le 15/09/2025 à 17:26
Autant MK World est bof, autant Crossworld, de ce que j'ai vu de la démo, est 10 étages en dessous.
skuldleif publié le 15/09/2025 à 17:41
pendant la presentation au summer game fest il me semble , le presentateur avait taclé Mario kart world en disant "unlike this other kart game , ours is crossplay"
narustorm publié le 15/09/2025 à 17:46
La voix et atroce
51love publié le 15/09/2025 à 17:51
skuldleif bah ils ont raison ils auraient même du essayer de le sortir pour cet été, car les joueurs n'ont majoritairement pas de Switch 2 donc c'était l'occasion de vendre son jeu en surfant sur la vague 'mario kart like' pour tout le monde.

Mais comme le dit guiguif , c'est juste 10 divisions dessous ce jeu.

Après que l'on aime ou pas la proposition de la v1 de MKW, qui est très discutable, le travail effectué sur ce jeu est sans commune mesure avec n'importe quel jeu du genre a ce jour.

Mais ici, contrairement a des vieux jeux où la fibre nostalgique peut jouer un très gros rôle, je pense notamment a des Diddy Kong Racing, CTR ou vieux Mario Kart, bah là aucune nostalgie, ça va se faire tacler mechemment par la presse et les joueurs..

Le moteur de jeu nous ramène clairement 30 ans en arrière
ducknsexe publié le 15/09/2025 à 17:56
Le jeu est sur SW2 aussi, donc une petite concurrence ne lui fera pas de mal.
mizuki publié le 15/09/2025 à 18:10
narustorm C’est la nouvelle fonctionnalité YouTube de traduction via IA, c’est horrible. Regarde la vidéo originale en anglais.
aozora78 publié le 15/09/2025 à 18:21
Le mec qui gueule le "SEGAAAAA" à la fin
mattewlogan publié le 15/09/2025 à 18:38
Bla-bla-bla
C’est drôle, mais ça va pas faire vendre plus
natedrake publié le 15/09/2025 à 19:03
Au moins dans CrossWorlds, y'a pas d'open world inutile.
magneto860 publié le 15/09/2025 à 19:13
Pour moi c’est Crash Team Racing Nitro Fueled ou rien.
ghostdeath publié le 15/09/2025 à 19:30
Pour avoir testé le jeu lors du Network test quelle déception et la musique est HORRIBLE, insupportable à entendre.

Le jeu est à des années lumières de Mario Kart World ou Mario Kart 8 Deluxe mais même Sonic Racing All Stars Racing Transformed était aussi largement meilleur.

Couleurs ternes, résolution qui drop, gameplay qui semble automatisé sur certaines parties des circuits, on comprend rien à certains moments, si vous pensiez que Mario kart était random pour votre place c'est bien pire sur celui là et pourtant j'ai fait des top 1 et je parle même pas de la conduite qui est lourde mais en même temps on a aucune sensation de vitesse.

Le seul point positif semble le nombre de modes variés mais quand le gameplay et tout le reste va pas, c'est pas assez dommage...

J'avais bien sûr désactivé la conduite assistée pour tester.
masharu publié le 15/09/2025 à 19:43
Sonic Racing a toujours été de l'arcade et on va pas se cacher que l'arcade ce n'est pas ouf face à de la simulation .
dooku publié le 15/09/2025 à 19:50
Dommage que la voix pue l IA à plein nez ...
derno publié le 15/09/2025 à 20:08
narustorm
probablement de l'IA, elle sonne tellement comme toute celle qui pullulent en ce moment sur les vidéos youtube.
kikoo31 publié le 15/09/2025 à 21:25
akinen publié le 15/09/2025 à 22:19
La démo sur switch 2 est infâme et en plus c’est en 30fps.
maxx publié le 15/09/2025 à 22:29
narustorm derno dooku Il s’agit de fucking YouTube qui se permet de doubler n’importe quelle vidéo avec une voix atroce. Regardez la vidéo sur votre application ou en anglais et vous entendrez un vrai humain qui parle.
Enfin YouTube, c’est une option activée par le propriétaire de la vidéo mais du coup ça saoule que ce soit cette version IA qui soit proposée d’office.

Cette fonctionnalité m’énerve au plus au point que ce soit la traduction automatique des vidéos ou même des sites comme Reddit. Il me faut parfois quelques secondes pour comprendre que je lis une traduction dégueu.
jackfrost publié le 15/09/2025 à 22:35
Ça fait du bien de revoir un peu de concurrence dans la communication.
ravyxxs publié le 15/09/2025 à 23:35
dooku derno En écoutant une voix qui a été présente depuis plus de 20 ans, aujourd'hui vous êtes capable de dire "ça pue l'ia ?" sans preuve...

Ah ouais chapeau, vous êtes fort
wickette publié le 15/09/2025 à 23:42
Ca me rappelle Samsung qui se moque de Apple mais qui font aussi cher et finissent par prendre les mêmes décisions qu'eux.
burningcrimson publié le 16/09/2025 à 02:45
J'ai testé la démo sur Switch 2 et franchement... Ya quelque-chose qui manque à ce jeu.
