RoboCop Rogue City ressortira en physique avec son extension Unfinished Business
Vous avez loupé l'expérience Robocop : Rogue City, pourtant fort sympathique ? Alors Nacon vous donnera le 30 octobre l'occasion de rattraper tout votre retard avec une « Collection » regroupant le jeu de base et son extension Unfinished Business pour 49,99€ l'ensemble, en boîte comme en dématérialisé.
On continue de souhaiter bonne chance pour l'avenir des polonais de Teyon, eux dont on n'attendait plus rien après l'adaptation dramatique de Rambo.
A conseiller à ceux et celles qui veulent PAS DU TOUT se prendre la tête et appuyer une fois sur un ennemi pour le voir exploser
Va savoir, coup de vieux surement...