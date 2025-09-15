recherche
RoboCop Rogue City ressortira en physique avec son extension Unfinished Business
Vous avez loupé l'expérience Robocop : Rogue City, pourtant fort sympathique ? Alors Nacon vous donnera le 30 octobre l'occasion de rattraper tout votre retard avec une « Collection » regroupant le jeu de base et son extension Unfinished Business pour 49,99€ l'ensemble, en boîte comme en dématérialisé.

On continue de souhaiter bonne chance pour l'avenir des polonais de Teyon, eux dont on n'attendait plus rien après l'adaptation dramatique de Rambo.

publié le 15/09/2025 à 15:53 par Gamekyo
ravyxxs publié le 15/09/2025 à 16:14
Jeux vraiment sympa, mais j'ai plus important à finir, j'ai dû désinstaller. T'es un rouleau compresseur lol, Robocop quoi, mais après 4-5 missions,c 'est répétitif de fou.

A conseiller à ceux et celles qui veulent PAS DU TOUT se prendre la tête et appuyer une fois sur un ennemi pour le voir exploser
adamjensen publié le 15/09/2025 à 16:18
Un bon défouloir.
altendorf publié le 15/09/2025 à 16:21
Jeu de base très sympa, extension inutile.
fyrefly publié le 15/09/2025 à 16:32
le jeu etait bon mais l'extension a chier
marcelpatulacci publié le 15/09/2025 à 16:32
ravyxxs tva te foute de moué mais...c'est en grande partie ce que je recherche maintenant juste en mode relax avec la manette.

Va savoir, coup de vieux surement...
ravyxxs publié le 15/09/2025 à 16:36
marcelpatulacci Ah mais le jeu est bon hein, y a rien de mal, c'est juste que j'ai LARGEMENT plus intéressant à faire de mon côté, et j'aime jouer pour me souvenir de ces jeux en question...Robocop tu le finis, d'ici deux ans, t'as oublié
ippoyabukiki publié le 15/09/2025 à 16:41
marcelpatulacci quoo tu n'aimes pas passer 60h sur un boss ? Tu n'es pas un vrai gamer
Fiche descriptif
RoboCop Rogue City : Unfinished Business
Nom : RoboCop Rogue City : Unfinished Business
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Teyon
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
