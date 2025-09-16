Palworld arrivera à maturité en 2026 avec une masse de nouveau contenu pour sa 1.0

Pocket Pair ira jusqu'au bout de ses intentions avecqui, après plusieurs vagues d'améliorations, deux extensions de contenu et une collaboration surprise avec, va commencer à lever le pied niveau contenu neuf et pour cause.Le directeur de la communication révèle en effet que si le titre accueillera encore du neuf (notamment cet hiver) mais sans aller au niveau des deux extensions, c'est parce que l'équipe travaille à fond pour la 1.0 désormais signée pour 2026, et qui incarnera un véritable deuxième lancement par une quantité dite « massive » de contenu inédit mais également de grands changements dans le fond comme la forme pour livrer une progression plus cohérente, plus claire, et tout simplement plus « finie ». Une 1.0 donc.On notera d'ailleurs que le studio n'évoque à aucun moment un suivi une fois cette étape franchie, et même si ce n'était pas le cas, on n'a presque aucun doute que unà la place vu la stature de la franchise et les nombreux deals mis en place pour du marketing et possible une version mobile.