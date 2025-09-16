recherche
Ghost of Yotei prépare sa sortie à J-16
L'avion Ghost of Yotei amorce doucement sa descente en vue de son lancement prévu dans deux semaines (le 2 octobre, uniquement sur PlayStation 5 « pour l'instant ») et en voici un simple trailer pour rappeler cela, en n'oubliant pas que l'équipe de Sucker Punch a déjà confirmé le retour du mode Legends en 2026 avec PVP (à 4) et PVE coop (à 2).

Reste à voir si le succès sera de nouveau au rendez-vous, et pour l'anecdote, le directeur créatif a récemment confié que l'annonce du report de GTA VI (censé sur le moment sortir en cette fin année) fut considérée par le studio comme « un grand jour ».

publié le 16/09/2025 à 15:36 par Gamekyo
shanks publié le 16/09/2025 à 15:38
Un mot rapide.
Je suis au courant de l'affaire qui a récemment touché l'un des membres du studio (licencié depuis). Et j'aimerais fortement qu'on ne revienne pas dessus pour éviter une nouvelle gueguerre idéologique.

Thx.
ravyxxs publié le 16/09/2025 à 15:46
shanks Possible de m'envoyer un lien sur l'affaire ? J'ai pas suivi.
shanks publié le 16/09/2025 à 15:51
ravyxxs
En gros, résumé des derniers éléments :
https://www.frandroid.com/culture-tech/politique/2795323_comment-lassassinat-de-charlie-kirk-a-des-repercussions-reelles-dans-le-monde-du-jeu-video

Et on n'ira pas plus loin que ça
playshtayshen publié le 16/09/2025 à 18:06
shanks qu'est-ce qu'on s'en tape franchement
marcelpatulacci publié le 16/09/2025 à 18:09
playshtayshen
kujotaro publié le 16/09/2025 à 18:15
Magnifique bordel. Il a l'air absolument ouf
tripy73 publié le 16/09/2025 à 18:17
shanks : si seulement ça touchait que ce développeur, plusieurs membres des studios de MS aussi, avec une enquête interne qui a été lancée...

Bref, je trouvais étrange que tu n'en parles pas vu la porté de tout ça, surtout quand j'ai vu que même Mohammed Aigoin ou Kotaku en ont parlé, mais si tu préfères ne pas traiter cette histoire et toutes ses répercussions libre à toi

Edit : j'avais pas vu l'intro de l'article que tu as posté, ils sont à vomir à venir ramener le GamerGate alors que ça n'a rien à voir, étant donné que ça ne touche pas que l'industrie du JV et que beaucoup de démocrates condamnent ces célébrations voir quittent le partie... Frandroid c'est vraiment le niveau zéro du journalisme.
kurosu publié le 16/09/2025 à 18:17
shanks il y a que ça en commentaire sur la vidéo, pathétique
lez93 publié le 16/09/2025 à 18:26
Waouh les commentaires de la vidéo sont remplies presque exclusivement d'allusions à Charlie Kirk.
Depuis quelques heures je me rend compte de l'ampleur que ça a pris
Incroyable
guiguif publié le 16/09/2025 à 18:27
tripy73 J'ai failli en parler mais je savais que l'article sauterait à terme donc bon
Ghost of Yotei
