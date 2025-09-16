Ghost of Yotei prépare sa sortie à J-16

L'avion Ghost of Yotei amorce doucement sa descente en vue de son lancement prévu dans deux semaines (le 2 octobre, uniquement sur PlayStation 5 « pour l'instant ») et en voici un simple trailer pour rappeler cela, en n'oubliant pas que l'équipe de Sucker Punch a déjà confirmé le retour du mode Legends en 2026 avec PVP (à 4) et PVE coop (à 2).
Reste à voir si le succès sera de nouveau au rendez-vous, et pour l'anecdote, le directeur créatif a récemment confié que l'annonce du report de GTA VI (censé sur le moment sortir en cette fin année) fut considérée par le studio comme « un grand jour ».
Je suis au courant de l'affaire qui a récemment touché l'un des membres du studio (licencié depuis). Et j'aimerais fortement qu'on ne revienne pas dessus pour éviter une nouvelle gueguerre idéologique.
En gros, résumé des derniers éléments :
Bref, je trouvais étrange que tu n'en parles pas vu la porté de tout ça, surtout quand j'ai vu que même Mohammed Aigoin ou Kotaku en ont parlé, mais si tu préfères ne pas traiter cette histoire et toutes ses répercussions libre à toi
Edit : j'avais pas vu l'intro de l'article que tu as posté, ils sont à vomir à venir ramener le GamerGate alors que ça n'a rien à voir, étant donné que ça ne touche pas que l'industrie du JV et que beaucoup de démocrates condamnent ces célébrations voir quittent le partie... Frandroid c'est vraiment le niveau zéro du journalisme.
Depuis quelques heures je me rend compte de l'ampleur que ça a pris
Incroyable