Ghost of Yotei prépare sa sortie à J-16

L'avionamorce doucement sa descente en vue de son lancement prévu dans deux semaines (le 2 octobre, uniquement sur PlayStation 5 « pour l'instant ») et en voici un simple trailer pour rappeler cela, en n'oubliant pas que l'équipe de Sucker Punch a déjà confirmé le retour du mode Legends en 2026 avec PVP (à 4) et PVE coop (à 2).Reste à voir si le succès sera de nouveau au rendez-vous, et pour l'anecdote, le directeur créatif a récemment confié que l'annonce du report de(censé sur le moment sortir en cette fin année) fut considérée par le studio comme « un grand jour ».