Dispatch : le projet rigolo des anciens de Telltale a son prix et une date de sortie

Véritable curiosité des amateurs de jeux narratifs,sortira le 22 octobre sur PC et PlayStation 5 avec le choix d'un retour au format épisodique à raison de 2 épisodes par semaine pendant 1 mois (soit 8 épisodes). La totale coûtera 29,99€, ou 39,99€ pour la version Deluxe incluant un artbook et 4 BD numériques sur cet univers.La force devient autant du potentiel de AdHoc (des anciens des meilleures productions Telltale, dont les scénaristes et réalisateurs deet), mais aussi le contexte : vous jouerez Robert Robertson, ancien super-héros ayant perdu toutes ses capacités et désormais simple employé random du « centre de répartition des super-héros », avec le besoin d'entretenir des relations avec les stars du moment (tout en leur confiant des missions).