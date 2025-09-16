Dispatch : le projet rigolo des anciens de Telltale a son prix et une date de sortie
Véritable curiosité des amateurs de jeux narratifs, Dispatch sortira le 22 octobre sur PC et PlayStation 5 avec le choix d'un retour au format épisodique à raison de 2 épisodes par semaine pendant 1 mois (soit 8 épisodes). La totale coûtera 29,99€, ou 39,99€ pour la version Deluxe incluant un artbook et 4 BD numériques sur cet univers.
La force de Dispatch vient autant du potentiel de AdHoc (des anciens des meilleures productions Telltale, dont les scénaristes et réalisateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us), mais aussi le contexte : vous jouerez Robert Robertson, ancien super-héros ayant perdu toutes ses capacités et désormais simple employé random du « centre de répartition des super-héros », avec le besoin d'entretenir des relations avec les stars du moment (tout en leur confiant des missions).