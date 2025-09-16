Wreckreation : le ''Trackmania des anciens de Burnout'' a sa date de sortie (et un prix)
Plus de 3 ans après son annonce, le Wreckreation des anciens de Burnout vient soudainement de s'assurer une sortie pour la fin d'année, précisément le 28 octobre au prix sympa de 39,99€ (PC, PlayStation 5, Xbox Series).
Ce n'est pas en revanche maintenant que l'on retrouver l'essence pure de l'ancienne série de Criterion puisque l'on parle d'une sorte de Trackmania par la possibilité de concevoir son « Royaume de Courses » avec un bac à sable de 400km². Tracés, épreuves (7 types), véhicules, tout sera customisable seul ou à plusieurs, avec bien entendu possibilité de partager son monde avec d'autres joueurs.
Ca me fait penser à Modnation Racers dans un autre registre. Si seulement Sony pouvait sortir un nouvel épisode, c'était tellement une pépite ce jeu !!!