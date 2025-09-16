Wreckreation : le ''Trackmania des anciens de Burnout'' a sa date de sortie (et un prix)

Plus de 3 ans après son annonce, ledes anciens devient soudainement de s'assurer une sortie pour la fin d'année, précisément le 28 octobre au prix sympa de 39,99€ (PC, PlayStation 5, Xbox Series).Ce n'est pas en revanche maintenant que l'on retrouver l'essence pure de l'ancienne série de Criterion puisque l'on parle d'une sorte depar la possibilité de concevoir son « Royaume de Courses » avec un bac à sable de 400km². Tracés, épreuves (7 types), véhicules, tout sera customisable seul ou à plusieurs, avec bien entendu possibilité de partager son monde avec d'autres joueurs.