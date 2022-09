Splatoon 3 s'offre l'un des plus grands lancements de l'histoire du Japon

On le pensait très fort commercialement parlant, mais peut-être pas à un tel niveau : Nintendo annonce quea fait 3,45 millions de ventes au Japon (physique & dématérialisé) en seulement 3 jours, soit le meilleur lancement de l'histoire de la Switch.Notez que l'on parle probablement du plus grand lancement de l'histoire du JV sur ce territoire mais on va d'abord prendre un peu de courage pour fouiller les archives…