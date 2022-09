JVC 17/20

Splatoon 3 est l'aboutissement de sa propre formule avec une expérience plus complète que jamais. En s'inspirant de l'Octo Expansion, ce nouvel épisode propose un mode histoire fun par la diversité de ses niveaux et son hub agréable à explorer. Le titre n'en oublie pas pour autant ses fondamentaux avec un multijoueur efficace, comme à l'accoutumée, qui profite de nouveaux mouvements subtils et d'armes inédites. Et si le Salmon Run est toujours aussi sympathique, ce qu'il propose ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans Splatoon 2. Et si sa grande proximité avec son prédécesseur est le principal reproche que l'on peut faire à ce troisième opus, il n'en reste pas moins une excellente nouvelle exclusivité pour la Nintendo Switch.Il faut bien l'admettre, Splatoon 3 est avant tout un Splatoon 2.5. Le jeu n'innove pas grand-chose, mais améliore à peu près tout, et rien que ça, c'est une excellente chose. Le multijoueur est toujours aussi fun, le contenu à débloquer est conséquent, les maps sont variées et colorées (évidemment), le gameplay est ultra simple à prendre en main et en même temps plutôt riche, et le jeu est joli. Le mode solo reste un excellent tutoriel pour se faire la main et découvrir les nouveautés, c'est tout ce que demandaient les joueurs, qui vont pouvoir retrouver les Splatfests (avec trois équipes cette fois) pendant de longs mois. Bien sûr, il faudra voir comment le jeu évolue au fil des mises à jour, mais Splatoon 3 a déjà toutes les cartes en main pour séduire les fans des deux premiers opus.Splatoon 3 reste l’une des exclusivités Switch les plus solides, surtout avec son aspect compétitif toujours aussi puissant et coloré grâce à un gameplay facile à prendre en main (mais profond à haut niveau). Malgré tout, le mode solo reste toujours aussi soigné avec énormément de niveaux bien conçus et qui introduisent parfaitement les différentes armes et mécaniques du jeu. Reste qu’il n’apporte pas vraiment de nouveautés qui marquent les esprits, sachant que le jeu Carte & Territoire se révèle assez décevant. Il reste toutefois pertinent en tant que suite grâce au nombreux ajouts en matière de confort et de contenu. Un titre de choix pour les amateurs de jeux compétitifs colorés.Splatoon 3 se révèle être un sympathique jeu de plateforme/shooter qui parviendra à réjouir les fans de la saga et qui pourra être une belle surprise pour les joueurs qui ne connaissent pas l’univers et l’ambiance du jeu. Entre le mode solo et la partie multijoueur, le titre promet quelques heures bien fun.En revanche, le titre ressemble plus à une grosse mise à jour de Splatoon 2, qu’un véritable nouvel opus. Mis à part les nouveaux niveaux du mode solo et les deux ou trois nouveautés du côté des armes/items, Splatoon 3 nous laisse sur notre faim. On regrettera que le titre ne propose pas de multijoueur local sur la même console, ce qui aurait pu être un très bon point et une bonne nouveauté pour faire le solo en coopération ou le mode Salmon Run.Avec cette troisième entrée Nintendo ne prend absolument aucun risque et nous propose de jouer aux 7 différences avec Splatoon 2, suite qui était déjà bien maigre en nouveautés notables par rapport au titre d'origine sur WiiU. Un constat d'autant plus frustrant que le gameplay est toujours aussi agréable à prendre en main et que le charme de cette formule si particulière reste intact. Côté contenu, si l'on met de côté les nouvelles armes, c'est surtout sa campagne solo bien solide et bourrée de bonnes idées qui parvient à redresser la barre de cet épisode sans éclat.