Switch : Nintendo lance son propre service à abonnement pour les multiples réparations (Japon) Switch : Nintendo lance son propre service à abonnement pour les multiples réparations (Japon)

Parce que nous ne sommes plus à un service d'abonnement prêt, Nintendo vient de lancer le programme « Wild Care », uniquement au Japon pour le moment, permettant sous diverses offres de faire réparer à l'oeil tout ce qui touche au hardware Switch.



Concrètement, pour 200 yens par mois (environ 1,5€ HT) et 2.000 yens par an (environ 15€ HT), vous bénéficierez donc d'une garantie plus ou moins totale qui vous permettra de réclamer (par exemple sur un an) jusqu'à six réparations (console, dock, câble, joy-con), dont deux pour un remplacement total de la console. Notez d'ailleurs que outre les pannes dites « naturelles », les dégâts liés par exemple à l'eau ou l'écran explosé car vous avez deux mains gauches sont couverts par cette garantie.



Rien n'est encore annoncé pour le reste du monde mais l'on tient à rappeler que depuis quelques temps et après plusieurs mises en garde faite contre le constructeur, il est possible de vous faire réparer gratuitement vos joycons en cas de sticks foireux, même hors garantie.