Dégouté par les ''fans toxiques'', Ron Gilbert ne parlera plus de Return to Monkey Island

L'annonce dea suscité un tonnerre d'applaudissements chez les vieux fans de jeux LucasArts, mais très vite quelques critiques furent émises sur le choix de prendre Rex Crowle au design (ancien de Media Molecule), et nous aurions pu en rester là si certains s'étaient montrés un peu moins cons que dans le reste de leur existence.Car Ron Gilbert était déjà monté à la barre pour prendre la défense de Crowle et expliquer pourquoi la franchise ne voulait ni retourner à la 3D, ni tomber bêtement dans le « old-school » des vieux pixels 2D.Mais cela n'a pas suffit et alors que toute la team est au charbon pour pondre la résurrection très attendue, les mêmes critiques de plus en plus vives jusqu'à tomber dans les insultes directes ont dégoutté Ron Gilbert qui vient d'annoncer sur son blog, tout en faisant les louanges de ses collègues, qu'il ne posera plus le moindre commentaire sur les réseaux sociaux, et que si l'équipe marketing continuera de faire son travail en attendant la sortie en fin d'année (PC, Switch), à titre personnel, lui n'a désormais plus la moindre passion pour partager des informations.Quand on dit qu'il y a des claques qui se perdent...