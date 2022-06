Le prochain FromSoftware (Armored Core ?) arrive dans sa dernière phase de développement Le prochain FromSoftware (Armored Core ?) arrive dans sa dernière phase de développement

Il y a 4 ans, Hidetaka Miyazaki de FromSoftware annonçait que le studio travaillait sur « 3 jeux et demi », le « demi » en question étant Déraciné pour le PlayStation VR, deux des autres Sekiro et le récemment sorti Elden Ring.



Et le dernier ? Eh bien ça a très bien progressé en secret puisque le même homme vient de déclarer auprès de 4Gamer que le chantier en était dans « ses dernières étapes de développement », sans bien entendu en préciser l'origine exacte, même si les sous-entendus depuis des années pointeraient vers un retour de Armored Core.



Autre point à retenir de cette interview : d'autres projets ont été lancés entre temps, la plupart dirigé par d'autres personnes que Miyazaki lui-même, ce dernier n'oubliant pas qu'il reste des choses à faire pour Elden Ring dans un futur proche.