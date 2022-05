[Rumeur] Sony prépare le terrain pour un futur portage PC de Returnal

On en parlait pas plus tard que ce matin : Sony compte assurément annoncer de prochains portages PlayStation 5 (ou 4) vers le PC, et le prochain candidat semble avoir été découvert.Une nouvelle page Steam a en effet été dataminé, dédié à un titre pour l'heure au nom de code « Oregon » mais dont la véritable identité ne fait pas trop de doutes :- TPS- Protagoniste principale féminin- Science-Fiction- Rogue-like/Roguevania- Bullet Hell- Solo et composante onlineBref, c'est, encore plus quand le code source de la page mentionne Atropos (le nom de le fameuse planète) et La Tour de Sisyphe (l'extension gratuite sortie entre temps).Tiens au fait, ce portage PC était déjà mentionné depuis des mois… par le NVidia Leak.