[Rumeur] Le nouveau service Spartacus (Sony) sera dévoilé dans quelques jours [Rumeur] Le nouveau service Spartacus (Sony) sera dévoilé dans quelques jours

Les sources fiables de Bloomberg sont intervenues pour nous signaler que le fameux service d'abonnement « Spartacus » de Sony, leaké de longue date, sera enfin dévoilé officiellement la semaine prochaine.



Pour rappel selon les rumeurs :

- Niveau 1 : Les avantages du PS Plus.

- Niveau 2 : Accès à un énorme catalogue PS4 et plusieurs titres PS5.

- Niveau 3 : Accès au catalogue old-school (PS1, PS2, PS3, PSP).



Bloomberg ajoute que l'offre de Niveau 3 offrirait en plus des démos exclusives (plus longues que la moyenne) et que Sony aurait entre ses mains de très gros arguments pour lancer son service, notamment l'accès immédiat à certains très gros titres lancés ces dernières années.