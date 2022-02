Square Enix veut d'autres remakes ''HD-2D'' de titres de l'époque Super Nes

Alors que s'approche la sortie desur Switch (le 4 mars), l'équipe en charge de ce tactical a ouvertement confirmé auprès de Famitsu que le PDG de Square Enix (Yosuka Matsuda) réclamait davantage de remakes « HD-2D » de titres venus de l'époque Super Nes.De fait, fut aligné les gros morceaux de Squaresoft et Enix sortis à cette belle époque, et c'était du point de vue de l'équipe que pour l'heure,était le plus adapté, lui qui arrivera le 22 juillet également sur Switch, pour la première fois en occident, et avec une traduction FR. Notez que le deuxième candidat pour ce type de refonte était, néanmoins revenu en septembre dernier mais sans les pixels qui vont avec.Du coup, on se prépare déjà mentalement à de futures annonces du même type, vous laissant spéculer jusque là.