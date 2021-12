Plus aucun doute pour Chrono Cross Remaster

Au cas où vous auriez encore des doutes quant à l'arrivée prochaine d'un remaster surprise pour: la collaboration avec le F2P mobileest quasiment officialisée avec un leak de la cinématique dédiée, et ce n'est pas tout.Les habituels leakers ont fouillé un peu plus le code source de la dernière MAJ du précité pour découvrir deux détails :- La collaboration sera effective à partir du 9 décembre (pour les Game Awards tiens).- Tout simplement la mention d'un texte : « En l'honneur de l'arrivée de Chrono Cross Remaster »On peut d'ailleurs estimer que c'est lors de ces mêmes Game Awards que l'annonce du remaster sera lâchée, et on continue d'espérer un minimum de travail pour réadapter ce RPG culte pour certains, mais surtout majoritairement inconnu du public européen.