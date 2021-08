TLOU2 : des traces d'un mode Battle Royale

Nous savons déjà de manière pleinement officielle, et depuis longtemps, que Naughty Dog planche sur un projet multijoueur sans que le peuple n'en connaisse actuellement la nature, ni même si concrètement tout cela aura bien rapport avecdont le deuxième épisode a justement été privé de multi pour donner toute priorité à la campagne solo.Et justement, apprenez (via Resetera) qu'à force de creuser dans les tréfonds du code source de TLOU2, le spécialiste Speclizer a pu mettre la main sur ce qui semble être les traces d'un mode Battle Royale avec notamment :- Une carte beaucoup plus grande qui regrouperait plusieurs zones de l'histoire- Plusieurs points d'intérêt (motel, station-service…)- De nouveaux objets dont une boussole- Une fonction pour le décompte du nombre de joueurs encore en vie- Une roue d'émotesIl est donc assez clair que les Dogs ont bien bossé sur le sujet, mais il est impossible de dire si tout cela n'est que stigmate d'une tentative avortée, ou si l'équipe a juste déplacé le chantier pour en faire quelque chose d'autonome à l'avenir… ou dans une version « Director's Cut » de TLOU 2 ?