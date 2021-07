A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect.



We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time.

Nintendo a cette fois monté d'un cran et répond via son compte business Twitter à l'article de Bloomberg clamant que la compagnie se ferait une grosse marge sur la production de la Switch OLED, en plus d'écarter l'arrivé d'un autre modèle (sur le court terme, à bien entendeur).Bloomberg affirmait dans son article que ça ne couterait à Nintendo que 10 dollars de plus pour produire la version OLED de la Switch actuelle (vu que ce sont les mêmes console) alors qu'elle coutera 50 dollars de plus une fois disponible sur le marché. Ce sont eux aussi qui avaient évoqué l'annonce d'une nouvelle Switch avec écran OLED mais aussi capable d'une résolution 4K via le DLSS de Nvidia.