Charts US : la Switch gagne sur les ventes, la Xbox Series sur les revenus (et Ratchet au top) Charts US : la Switch gagne sur les ventes, la Xbox Series sur les revenus (et Ratchet au top)

NPD nous lâche son nouveau rapport, donc celui concernant les résultats US du mois de juin avec une certaine croissance du marché, notamment grâce aux ventes des différentes consoles, tous en hausse et dont le CA est de +112 % par rapport à l'année dernière.



Dans le global :



- En terme de ventes brutes, la Switch reste devant comme depuis bien longtemps. Elle est donc toujours la machine la plus vendue sur l'année en cours.

- La Xbox Series n'est néanmoins pas en reste : en valeur de ventes (elle est vendue plus chère que la Switch), elle est première du classement et les revenus générés n'ont jamais été aussi élevés pour la marque Xbox depuis juin 2011.

- Enfin, si la PlayStation 5 est derrière ses concurrentes quoi qu'il arrive, elle garde néanmoins son statut de console la mieux vendue aux USA sur 8 premiers mois de carrière (hors portables).



- Ratchet & Clank : Rift Apart est le meilleur lancement de l'histoire de la série, et fait carrément le double des revenus du remake de 2016 (vendu moins cher il faut le rappeler).

- Même topo pour Mario Golf : Super Rush : meilleur lancement de la série, devançant le record de l'épisode GameCube.

- Qu'importe le Game Pass, l'extension « A Pirate's Life » de Sea of Thieves a permis un gros boost de ventes plus de 3 ans après sa sortie, le titre réintégrant le top 20.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JUIN 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Ratchet & Clank : Rift Apart (NEW)

2. COD Black Ops : Cold War (+2)

3. Mario Golf : Super Rush (NEW)

4. MLB The Show 21 (-1)

5. Scarlet Nexus (NEW)

6. Resident Evil Village (-5)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Minecraft (+2)

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+3)

10. Mortal Kombat 11 (-4)



11. Animal Crossing : New Horizons (-2)

12. COD Modern Warfare (-1)

13. Super Smash Bros Ultimate (+1)

14. Assassin's Creed Valhalla (+3)

15. Super Mario 3D World (-2)

16. Mass Effect : Legendary Edition (-14)

17. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (+34)

18. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (+1)

19. Pokémon Epée & Bouclier (+1)

20. Sea of Thieves (+16)





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. Resident Evil Village (=)

3. MLB The Show 21 (=)

4. Super Mario 3D World (=)

5. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+1)

6. Monster Hunter Rise (-1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

8. Assassin's Creed Valhalla (+1)

9. Outriders (-2)

10. Minecraft (=)