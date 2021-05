[LEAK] Microsoft : la drastique baisse des royalties (12%) également envisagée sur supports Xbox [LEAK] Microsoft : la drastique baisse des royalties (12%) également envisagée sur supports Xbox

Ce n'est pas le premier à qui cela arrive mais apprenez que Microsoft est victime d'une petite fuite de documents internes, relayés par le site WccTech et qui vient nous apprendre deux petites choses, dont la globalisation sur la baisse des royalties.



Nous avons en effet appris plus tôt dans la semaine que sur PC, Microsoft ne prendrait désormais sur son Store que 12 % des revenus tiers (contre 30 % auparavant) afin de s'aligner avec la politique de l'Epic Games Store, et donc attirer potentiellement plus d'éditeurs face à Steam qui est désormais le plus cher de tous (royalties allant de 20 à 30 % selon diverses conditions).



Et donc, les documents dévoilent que Microsoft compte en faire de même pour les supports Xbox, ce qui offrirait un changement drastique dans le média vu que la part des 30 % est depuis très longtemps routinière aussi bien sur PlayStation que consoles Nintendo.



En deuxième point et donc totalement à part, les documents reviennent sur le cas S.T.A.L.K.E.R. 2 dont la sortie était estimée à fin 2021, pour une exclusivité consoles de seulement 3 mois (et on rappelle un placement Day One dans le Game Pass). A noter que les documents en question datent d'il y a quelques mois donc il est tout à fait possible qu'un report ait été signé entre temps vu la situation.