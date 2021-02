Sony officialise le ''PlayStation VR 2'' [UP] Sony officialise le ''PlayStation VR 2'' [UP]

Sans paillettes ni conférence (numérique), Jim Ryan vient tranquillement de confirmer l'existence de ce que l'on nommera pour l'heure le « PlayStation VR 2 » via une interview accordée au magazine Famitsu.



Pas grand-chose pour le moment mais tout de même du notable : oui, un casque complètement nouveau est en chantier, spécialement conçu pour la PlayStation 5, et les premiers kits de développement ont déjà été envoyés à certains éditeurs tiers mais aussi des studios indépendants.



Voilà. Ne reste plus qu'à attendre une vraie présentation, avec bien entendu une date de sortie.



UPDATE



Timing parfait : le PlayStation Blog emboîte avec un article officialisant tout cela, ajoutant qu'un nouveau contrôleur est également en chantier pour l'occasion avec intégration des features de la Dual Sense (donc on peut imaginer les gâchettes adaptatives et la reconnaissance haptique), avec néanmoins une mauvaise nouvelle pour les plus impatients : ce ne sera pas pour 2021.



UPDATE 2



Détail qui vaut le coup : même si Sony n'adoptera pas le sans-fil (probablement pour des raisons de budget et de prix de vente), apprenez tout de même que le PSVR 2 n'aura besoin que d'un seul fil pour être relié à la PS5. Et ceux qui possèdent le modèle actuel savent que ça va changer des choses.