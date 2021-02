Quand le Game Director de Doom Eternal évoque la possibilité future d'une ''Doom Girl'' Quand le Game Director de Doom Eternal évoque la possibilité future d'une ''Doom Girl''

Le Doom Guy a beau être la star de la franchise signée id Software, il se pourrait bien qu'un jour, le gros bourrin soit rejoint… par une grosse bourrine. Une « Doom Girl » en quelque sorte, et même que c'est envisagé depuis un moment en interne comme vient de révéler le Game Director de Doom Eternal, sous-entendant néanmoins que si ça n'a pas encore pu être fait, c'est tout simplement parce que l'équipe veut proposer quelque chose de différent et pas un simple skin. Ce qui serait d'ailleurs un peu inutile dans un FPS.



Donc le souhait, ce serait de proposer quelque chose de tout aussi « mortel » qu'avec le Doom Guy, mais avec quelques différences dans le gameplay dont nous verrions l'impact aussi bien dans le matos que dans les Glory Kills. Bref, un style de combat « toujours très agressif, mais dans un autre genre ».



Est-ce que ça finira par arriver ? Peut-être tant nous dit-on que le sujet fait l'objet de nombreuses réflexions et à voir, auquel cas, si id Software nous fera patienter jusqu'à un troisième épisode… ou profitera simplement du suivi de Doom Eternal qui doit prochainement accueillir une nouvelle extension solo, et même d'autres à l'avenir.



Car oui, si le Pass est affublé d'un « Year 1 », y a une bonne raison à cela...