Pour Yoshida, Final Fantasy XVI sera un épisode plutôt orienté vers l'action (mais avec un scénario) Pour Yoshida, Final Fantasy XVI sera un épisode plutôt orienté vers l'action (mais avec un scénario)

On ne sait pas quand Final Fantasy XVI aura droit à une seconde présentation et encore moins quand il sortira (mais « plus rapidement qu'on ne le croit » selon divers insiders) et à défaut d'avoir une information de ce type, le producteur Naoki Yoshida s'est rapidement exprimé sur ce projet à la radio locale « Tokyo FM One Morning », nous permettant d'apprendre que :



- Final Fantasy XVI est un jeu résolument tourné vers l'action. Il est d'ailleurs surprenant que l'homme n'emploie que les termes « action » et « histoire » pour le qualifier plutôt que « RPG », sauf si on prend en compte l'évolution de la série, sa percée grandissante en occident quand le Japon se fait de plus en plus minoritaire, et sachant que tout cela n'empêchera pas d'y trouver les composantes habituelles.



- Là encore dans un contexte d'élargissement du public, avec une option que l'on trouve déjà depuis quelques épisodes, FFXVI devrait visiblement proposer un mode spécial pour faciliter la vie à ceux qui ne sont (justement) pas habitué à « l'action ».



- Mais pour autant, Yoshida semble souhaiter énormément de maturité dans ce nouvel opus et mettre en avant « les bons et mauvais cotés » de la réalité et du vécu ressenti « une fois devenu adulte ».



Ce sera tout, et on continue de prendre notre mal en patience pour cette exclusivité PlayStation 5 qui aura beaucoup à faire pour oublier les déboires de FFXV.