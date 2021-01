Tomonobu Itagaki fonde (encore) un nouveau studio et serait ''honoré'' de retravailler avec Microsoft Tomonobu Itagaki fonde (encore) un nouveau studio et serait ''honoré'' de retravailler avec Microsoft

Cela fait un moment qu'il n'avait pas fait parler de lui et sachez qu'après avoir joué le rôle de conseiller pendant plusieurs années, Tomonobu Itagaki souhaite revenir dans le game et a fondé un nouveau studio baptisé sobrement « Itagaki Games ».



Pour l'heure, on ne sait aucunement sur quoi sont en train de bosser le réalisateur de 53 ans et son équipe mais il déclare qu'il serait « honoré » de retravailler avec Microsoft pour lequel il avait accordé toute sa confiance il y a une vingtaine d'années, offrant en exclusivité à la Xbox (totale ou temporaire selon les cas) les licences Dead or Alive et Ninja Gaiden.



Du moins, à la condition selon lui que le constructeur retrouve la niaque de l'époque de cette collaboration, légèrement perdue au milieu de l'époque 360 et pour cause : on apprend qu'au départ, le studio Valhalla avait été conçu avec l'aide de Microsoft et que Devil's Third devait être une exclusivité Xbox 360, avant que toute l'attention soit portée vers le casual gaming (hello Kinect…), obligeant Itagaki à frapper à la porte de THQ, puis de Nintendo qui a récupéré cette triste exclusivité sur Wii U.



Un potentiel deal qui ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd chez Microsoft, eux qui ont ouvertement exprimé leur désir de faire des partenariats avec le Japon (voir des rachats) mais avec un énième projet qui repart de zéro, quoi qu'il arrive, il faudra encore bien longtemps avant de le voir prendre forme.