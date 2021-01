MachineGames (Wolfenstein) travaille officiellement sur une adaptation d'Indiana Jones

Si on excepte le spin-off VR probablement conçu par une petite team mais aussi l'épisode annexeen partenariat avec Arkane, le véritable dernier projet de MachineGames, c'estet le temps passe vite puisque ça remonte à fin 2017.Il est donc vraisemblablement l'heure pour lâcher du neuf et Bethesda commence à nous teaser la chose sur son compte Twitter () avec un bien mystérieux fouet qui a davantage de chances d'être une nouvelle arme pour un probablecensé mettre fin à la trilogie Blazkowicz qu'à une adaptation d'Indiana Jones.Reste maintenant à voir quand l'annonce tombera et si le teaser débute déjà, on n'aura sûrement pas à patienter jusqu'à la période E3.On l'a ouvert trop vite : c'est bien une adaptation de la franchise, en collaboration avec le nouveau label Lucasfilm Games !