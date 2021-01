SEGA fera une annonce ''spéciale'' ce jeudi SEGA fera une annonce ''spéciale'' ce jeudi

SEGA a récemment fêté ses 60 ans et la branche européenne nous déclare via Twitter que ce jeudi se tiendra un live spécial via Twitch (à une heure encore non spécifiée) qui mènera à quelque chose de « spécial ».



Rien de plus pour le moment donc on vous laisse tranquillement spéculer, en croisant les doigts pour qu'on ne rapporte pas avec du vent mais au moins une vraie annonce, du genre celle d'un nouveau Sonic teasé depuis le début d'année dernière...