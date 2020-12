Cyberpunk 2077 : CDPR reconnaît le cas des sauvegardes corrompues sur PC Cyberpunk 2077 : CDPR reconnaît le cas des sauvegardes corrompues sur PC

On a compris que l'affaire Cyberpunk 2077 avait tourné à la bien mauvaise blague et alors que les consoleux étaient censés être les plus affectés, particulièrement sur PS4/One, un nouveau problème de taille vient d'être découvert du coté du PC (et pour l'heure non confirmé sur supports PS comme Xbox).



Il a été rapporté par Eurogamer que plusieurs joueurs ont eu droit à la pire chose possible pour un jeu d'une certaine durée de vie, à savoir le coup de la sauvegarde corrompue, et à force de fouiner, certains ont remarqué que cela affectait uniquement les saves dépassant les 8 Mo.



Comment éviter d'en arriver là ? Hé bien sachez que CD Projekt lui-même a indiqué une astuce via GOG : éviter de transporter trop d'objets et de matériaux d'artisanat (ensemble de données qui alourdissent le poids de la save donc). Alors certes, pour atteindre 8Mo, il faut visiblement blinder son personnage qui aura de base améliorer sa capacité de stockage mais il y a de quoi soupirer devant un drame qui n'en finit plus car même si la limite de la taille des sauvegardes sera apparemment augmentée à l'avenir, « les fichiers corrompus resteront comme tels ».



Heureusement que dans ce genre de jeu, on a pris depuis des décennies la drôle d'habitude d'avoir au moins 20 fichiers de sauvegarde. Juste « au cas où ».