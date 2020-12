Cyberpunk 2077 : CDPR reconnaît ses torts et dédouanne Sony & MS pour l'état des versions old-gen Cyberpunk 2077 : CDPR reconnaît ses torts et dédouanne Sony & MS pour l'état des versions old-gen

Même si un paquet de développeurs de CD Projekt Red sont actuellement au charbon pour corriger un maximum de choses sur Cyberpunk 2077, l'après-launch continue d'avoir un impact sur l'image du développeur qui tente de sauver les meubles auprès des joueurs PS4/One (modèles de 2013) en ayant promis un remboursement total à qui le demande.



Et si certains ont réussi à récupérer l'argent de leurs réservations, d'autres ont fait face à un refus de la part de Sony comme Microsoft, chacun arguant que la politique de remboursement ne prend pas en compte les jeux déjà téléchargés et joués. Situation cocasse quand on sait que bien des joueurs ne pouvaient être mis au courant de l'état de ces versions avant d'y jouer eux-mêmes puisque la presse n'en a reçu des exemplaires qu'au tout dernier moment.



Même si certains grognent du coup envers les deux constructeurs, CDPR ne souhaite pas pousser la polémique et se contente de dire que chacun a sa politique de remboursement et que eux-mêmes ne peuvent faire figure d'exception. CDPR qui va même jusqu'à dédouaner Microsoft et Sony en admettant que ces versions réclamaient davantage de travail et que si elles ont réussi à passer la classification pour apparaître sur les Stores, c'est bien parce que les deux constructeurs leur faisaient confiance au niveau du patch Day One.