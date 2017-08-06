profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
71
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4118
visites since opening : 18161456
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC] Agent 64 : Spies Never Die / Lancement
FPS





Éditeur : Replicant D6
Développeur : Replicant D6
Genre : FPS
Disponible sur PC
Langues : Français / Anglais / Japonais.

Entrez dans un monde riche en adrénaline où vous partirez en missions audacieuses, traverserez des environnements captivants et affronterez des combats intenses contre une IA ennemie de pointe, venue tout droit de 1997.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 76%
https://www.youtube.com/watch?v=Rv16DzKQxtM
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    plistter, gareauxloups, bourbon, thauvinho
    posted the 08/12/2026 at 07:15 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 08/12/2026 at 07:20 AM
    51love
    Tu as écris sur un autre article parlant du jeu "day one si c'est pas a plus de 20 boules "
    Il est à 19,25€ pour le lancement ^^
    thauvinho posted the 08/12/2026 at 07:04 PM
    J'avais envie de me faire des petits jeux sans prise de tête hier, j'ai acheté celui-ci et Restory. Les deux sont vraiment top, un vrai plaisir de retrouver cette vibe 64, et plutôt surpris du résultat. Campagne assez courte, mais je vais sans doute tenter un peu de multi avec un pote voir si on retrouve la nostalgie du multi 64
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo